Бывший тренер «Спартака» захотел вернуться в Россию

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль захотел вернуться в Россию

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что хотел вы вернуться в Россию. Его слова приводит ТАСС.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно нигде себя не чувствовал», — заявил испанский специалист.

Ранее Абаскаль ответил на вопрос о возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Специалист заявил, что в будущем хотел бы вернуться в чемпионат России, если предоставится такая возможность.

В «Спартаке» Абаскаль работал с июня 2022-го по апрель 2024-го. В сезоне-2022/2023 под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.