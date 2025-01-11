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23:21, 11 января 2025Спорт

Бывший тренер «Спартака» захотел вернуться в Россию

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль захотел вернуться в Россию
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что хотел вы вернуться в Россию. Его слова приводит ТАСС.

«Как в Москве, я нигде так хорошо не работал, так комфортно нигде себя не чувствовал», — заявил испанский специалист.

Ранее Абаскаль ответил на вопрос о возвращении в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Специалист заявил, что в будущем хотел бы вернуться в чемпионат России, если предоставится такая возможность.

В «Спартаке» Абаскаль работал с июня 2022-го по апрель 2024-го. В сезоне-2022/2023 под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России.

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