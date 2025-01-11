Губерниев одной фразой ответил назвавшему русских примитивной нацией чешскому хоккеисту

Губерниев в ответ на критику чемпиона по хоккею Недоманского: пошел он подальше

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев ответил чемпиону мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Вацлаву Недоманскому, назвавшему русских примитивной нацией. Его слова приводит Sports.ru.

Губерниев оценил критику бывшего спортсмена фразой «пошел он куда подальше, вот и все».

Ранее Недоманский раскритиковал русских и СССР. По его мнению, русские, за исключением некоторых блестящих писателей и композиторов, являются примитивной нацией.

Недоманский стал чемпионом мира в составе сборной Чехословакии в 1972 году. В 2019 году он был включен в Зал хоккейной славы.