«Переговоров не будет». В Монголии проходит масштабная акция протеста. Чего добиваются демонстранты?

В Улан-Баторе начались массовые протесты с требованием об уходе правительства

В столице Монголии городе Улан-Батор днем в субботу, 11 января, началась акция протеста. К вечеру число демонстрантов превысило тысячу. Участники шествия обвиняют правительство Монголии в неспособности бороться со смогом, безработицей и другими проблемами и требуют его отставки.

«Группа протестующих марширует возле Государственного дворца перед статуей Чингисхана. Время от времени протестующие пытаются взять дворец штурмом, а силы государственной безопасности неоднократно отражают эти атаки и продолжают обеспечивать защиту», — пишет монгольский новостной сайт News.mn.

Протестующие заблокировали центральный проспект

В Улан-Баторе из-за протеста оказался перекрыт центральный проспект города. Из-за блокировки проспекта Мира в столице Монголии отменили 15 автобусных маршрутов. Звонки от местных жителей из-за сбоев в работе общественного транспорта поступают в Управление городского транспорта.

Как отмечает News.mn, «общественность осуждает закрытие главной дороги и напоминает людям о необходимости пользоваться своим правом на протест и собрания, не мешая другим».

Фото: Туяна Зондуева / ТАСС

Названы причины акции протеста в Улан-Баторе

Инициатором и организатором акции протеста в Монголии является партия «Альянс свободы». По мнению ее представителей, правительство «не может решить такие проблемы, как смог, пробки, бедность, коррупция, налоги и безработица», в связи с чем, считают они, ему следует уйти в отставку. Соответствующее письмо было направлено «Альянсом свободы» 33 членам парламента.

При этом организаторы протеста заявили, что не собираются проводить какие-либо консультации, встречи и переговоры с действующим правительством и не планируют «принимать какие-либо объяснения».

«В то время как организаторы требуют, чтобы правительство ушло в отставку, толпа заявляет, что правительство должно сделать больше для сокращения загрязнения воздуха и снижения налогов, чтобы облегчить бремя трудящихся», — передает News.mn.

Фото: Туяна Зондуева / ТАСС

Протестующих призвали соблюдать закон

Правоохранители призвали протестующих соблюдать законодательство и правила проведения демонстраций, сообщает News.mn. Отмечается, что полиция работает в усилении.

«Молодежи, принявшей участие в демонстрации, напоминают: "Не провоцируйте других. Вы должны участвовать в демонстрации мирно"», — говорится в сообщении.

При этом, по данным сайта, сейчас среди демонстрантов есть люди в состоянии алкогольного опьянения.