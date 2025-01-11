Тренер норвежских биатлонистов призвал к отстранению США от турниров

Тренер норвежских биатлонистов Мазе призвал к отстранению США из-за Гренландии

Тренер норвежских биатлонистов Зигфрид Мазе призвал к отстранению США от турниров в случае, если страна приобретет Гренландию. Его слова приводит VG.

«Если они сунутся в Гренландию — конечно. Правила должны быть едины для всех, будь то Россия или США», — заявил специалист. По его мнению, США должны отвечать за свои поступки, невзирая на тот факт, что страна входит в НАТО.

Ранее стало известно, что команда Дональда Трампа предупредила Данию о серьезных намерениях по вопросу приобретения Гренландии. При этом планы политика вызывают недоумение, так как Вашингтон и Копенгаген имеют договор об обороне, включающий в себя размещение американской военной базы.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.