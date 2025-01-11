В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС (воздушных судов, — прим. «Ленты.ру») введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — говорится в сообщении.

Сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

Утром в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска также ввели временные ограничения на полеты. Воздушные гавани в трех российских городах временно не принимали и не отправляли рейсы.