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11:01, 11 января 2025Путешествия

В аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС (воздушных судов, — прим. «Ленты.ру») введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — говорится в сообщении.

Сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

Утром в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска также ввели временные ограничения на полеты. Воздушные гавани в трех российских городах временно не принимали и не отправляли рейсы.

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