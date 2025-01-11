В США предупредили кандидата в госсекретари перед переговорами с Лавровым

Джонсон предупредил кандидата в госсекретари Рубио перед переговорами с Лавровым

Кандидату на должность госсекретаря США Марко Рубио следует вести себя профессионально в диалоге с главой российского МИД Сергеем Лавровым, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его мнению, Рубио будет смотреться слабее Лаврова. Джонсон предупредил, что контакты на уровни МИД будут иметь не менее важную роль в урегулировании конфликта на Украине, чем контакты на самом высоком уровне между лидерами.

«Рубио следует говорить с Сергеем Лавровым. Нам нужны дипломатические контакты по всем направлениям. Российский посол в Вашингтоне должен стать постоянным гостем в Госдепартаменте», — заявил эксперт.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить американского сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой администрации. Рубио известен своими жесткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана.