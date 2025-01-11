Военный эксперт высказался о шансах США разместить ракеты в Гренландии ближе к России

Военный эксперт Дандыкин допустил размещение ракет США в Гренландии ближе к РФ

У США есть шансы разместить ракеты в Гренландии ближе к России, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Шансы у них есть. Авантюризма и наглости хватает Василий Дандыкин военный эксперт

«Они могут подвести к тому, что коренных гренландцев некому охранять от нападения злых русских. Нами всех пугают — китайцами, русскими. Остров занимает стратегическое положение — помимо того, что там незаурядное количество полезных ископаемых, это миллиарды долларов. И расстояние от Гренландии до нас позволяет ракетам, тем же "Томагавкам" долетать. Конечно, они могут разместить разные системы, тем более, что они сейчас разрабатывают киберзвук и все остальное. Там у них есть пункты базирования, но они могут расположиться и более основательно», — сказал он.

Как считает бывший американский морпех Брайан Берлетик, США могут использовать Гренландию для размещения ракет и других вооружений ближе к России. По его словам, усиление военного американского присутствия в Гренландии даст Вашингтону дополнительные средства для возможного вмешательства в российские арктические морские маршруты. «Это подспорье на западе, которое Аляска уже дает США на востоке», — считает он.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах купить Гренландию у Дании. По его словам, контроль над островом нужен для национальной безопасности и свободы во всем мире. Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла идею политика. «Гренландия не продается», — заявила она.