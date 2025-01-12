Футбольных фанатов из Саудовской Аравии назвали животными

Отец игрока «Мальйорки» Серджи Дардера назвал саудовских фанатов животными

Отец футболиста испанской «Мальйорки» Серджи Дардера назвал фанатов из Саудовской Аравии животными. Об этом пишет Mundo Deportivo.

«Это была осада неразумных животных, которые затем требуют уважения, но при этом лапают женщин и унижают нас. Они проявляют полное отсутствие уважения к нам, постоянно снимая на камеру и фотографируя, лапая женщин», — заявил Дардер.

После поражение в полуфинале Суперкубка Испании от мадридского «Реала» 0:3 болельщики «Мальйорки» подверглись нападению и издевательствам со стороны местных фанатов. В числе пострадавших оказались и родственники футболистов.

Финал Суперкубка Испании состоится в Саудовской Аравии сегодня, 12 декабря, в 22:00 по московскому времени. В решающем матче «Реал» сыграет с «Барселоной».