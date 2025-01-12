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21:51, 12 января 2025Спорт

Футбольных фанатов из Саудовской Аравии назвали животными

Отец игрока «Мальйорки» Серджи Дардера назвал саудовских фанатов животными
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yorick Jansens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press.com

Отец футболиста испанской «Мальйорки» Серджи Дардера назвал фанатов из Саудовской Аравии животными. Об этом пишет Mundo Deportivo.

«Это была осада неразумных животных, которые затем требуют уважения, но при этом лапают женщин и унижают нас. Они проявляют полное отсутствие уважения к нам, постоянно снимая на камеру и фотографируя, лапая женщин», — заявил Дардер.

После поражение в полуфинале Суперкубка Испании от мадридского «Реала» 0:3 болельщики «Мальйорки» подверглись нападению и издевательствам со стороны местных фанатов. В числе пострадавших оказались и родственники футболистов.

Финал Суперкубка Испании состоится в Саудовской Аравии сегодня, 12 декабря, в 22:00 по московскому времени. В решающем матче «Реал» сыграет с «Барселоной».

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