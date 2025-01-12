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16:01, 12 января 2025Экономика

Глава МЧС назвал место с самой сложной ситуацией после разлива мазута в Керченском проливе

Куренков: Самая сложная ситуация с разливом мазута наблюдается в порту Тамани
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Черных/Коммерсантъ

Самая сложная ситуация после разлива мазута в Керченском проливе наблюдается в порту Тамани Краснодарского края. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков на совещании в Анапе, пишет РИА Новости.

По его словам, из поврежденной части танкера «Волгонефть-239» продолжают вытекать нефтепродукты. Куренков подчеркнул, что нужно устранить течь и откачать мазут из кормовой части судна. Он заверил, что все необходимые для этого ресурсы будут выделены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для минимизации ущерба от чрезвычайной ситуации с разливом мазута в Черном море делается недостаточно. При этом он подчеркнул, что работам препятствует множество сложностей, включая как технические, так и финансовые.

Крушение сразу двух танкеров, перевозивших в сумме девять тысяч тонн мазута, произошло 15 декабря. На борту «Волгонефти-212» находились 13 человек, 11 из которых госпитализировали, одного спасти не удалось. На другом судне пострадавших нет.

ЖЗЛ
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