Историк из Японии написал книгу о геноциде в Донбассе

Историк из Японии Танака издал книгу о геноциде против жителей Донбасса

Историк из Японии Такэюки Танака написал и издал книгу «Аллея ангелов» о геноциде в отношении жителей Донбасса в 2014-2022 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам автора, причина написания книги — игнорирование японским правительством истинных причин начала специальной военной операции.

«Японское правительство следует политической пропаганде Соединенных Штатов и стран Западной Европы, и это опасные действия, которые разрушат дружественные отношения между Японией и Россией, над созданием которых усердно работали наши предшественники», — сказал историк.

В ноябре МИД России заявило, что Вооруженные силу Украины и националистические батальоны украинской армии намеревались устроить геноцид в Донбассе.