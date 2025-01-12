Кинолог объяснил недоверие собак к некоторым людям

Кинолог Голубев: Собаки по запаху и поведению определяют, безопасен ли человек

Собаки почти мгновенно понимают, стоит ли им контактировать с некоторыми людьми или же лучше избежать встречи, однако помогает им в этом не уникальный дар, а природные особенности. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он объяснил, что животные при знакомстве с новым человеком ориентируются, в частности, на обоняние. Кроме того, они обращают внимание на манеру речи, поведение, состояние человека, и затем делают вывод, безопасен он или нет.

Так, некоторые запахи вызывают у собак дискомфорт. На то, какое впечатление человек произведет на питомца, могут повлиять резкие запахи, например, духов или спиртного. Помимо этого, псы внимательно следят за поведением человека, его жестами. Например, небезопасными животному могут показаться действия человека, который активно жестикулирует или резок в своих манерах, отметил кинолог.

Кроме того, собаки способны понимать, в каком состоянии находится человек. Это происходит, поскольку психологическое и физическое состояние людей влияет на уровень гормонов в их организме. Как указал Голубев, человек, который грустит, и человек, который испытывает страх, пахнут по-разному, и эту разницу питомцы могут чувствовать.

Ранее Владимир Голубев напомнил, что праздничные украшения, такие как свечи, гирлянды, декор из искусственного снега, фигуры из бумаги могут оказаться опасными для собак.