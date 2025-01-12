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11:57, 12 января 2025Мир

Министр обороны Польши спрогнозировал повышение военных расходов НАТО

Министр Косиняк-Камыш: В НАТО смогут повысить военные расходы до 5 процентов ВВП
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ole Martin Wold / Reuters

Страны НАТО смогут повысить военные расходы до 5 процентов ВВП только через 10 лет. Такой прогноз в интервью газете Financial Times дал Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«[На выполнение требований избранного президента США Дональда Трампа] уйдет еще одно десятилетие, но я думаю, что его не следует критиковать за действительно амбициозную цель, поскольку в противном случае некоторые страны продолжат спорить о том, действительно ли необходимо нести дополнительные [военные] расходы», — сказал чиновник.

По его словам, ситуация с пандемией COVID-19 показала, что страны НАТО способны найти средства на свою оборону.

Ранее Трамп заявил о планах добиваться повышения военных расходов стран НАТО до уровня 5 процентов их ВВП.

В декабре Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в НАТО начали обсуждения о необходимости участников альянса повысить траты на оборону военного блока до 3 процентов от ВВП.

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