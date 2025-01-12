Названы главные трудности с тушением мощного пожара в Лос-Анджелесе

Пожарный эксперт Кузнецов: Пожар в Лос-Анджелесе не потушить силами человека

Мощный пожар в Лос-Анджелесе практически невозможно потушить человеческими силами, считает ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главные трудности при ликвидации огня.

Мощный природный пожар человеческими ресурсами потушить в моем понимании практически невозможно, слишком неравны силы Константин Кузнецов ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности

«Другое дело, что пожар происходит в густонаселенном регионе, и, скорее всего, для ликвидации привлекут больше техники и больше сил. Пожар трудно ликвидировать, но его можно локализовать, то есть при отсутствии ветра не допустить распространения пожара дальше. Технически это возможно, это вполне по силам пожарному департаменту Лос-Анджелеса, я думаю», — объяснил он.

Главная проблема с тушением пожара заключается в погодных условиях, которые позволяют огню быстрее распространятся, отметил специалист.

«Причина в сильном, постоянно направленном ветре. С природными пожарами лучше всего борется сама природа, любой более-менее сильный дождь всю эту ситуацию прекратит. Но пока дождей там не ожидается, а сильный ветер просто переносит пламя с одного здания на другое, с одного лесного массива на другой. Дело вот еще в чем: когда лесные массивы горят на очень большой площади, то образуется весьма высокая термическая нагрузка вокруг, тепло распространяется. Это тепло высушивает соседние сооружения или лесные массивы, и таким образом пожар подпитывает сам себя — ветер его гонит, а тепловой поток создает комфортные условия для пиролиза древесины. Соответственно, теоретически этот пожар может никогда не закончиться, если в ближайшее время не сменится погода», — рассказал эксперт.

Пожар в Лос-Анджелесе уже унес жизни 16 человек, сообщили американские власти. Стихия бушует в Калифорнии с 7 января, она охватила площадь в 15 тысяч гектаров. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, около 180 тысяч жителей эвакуированы.

Огонь уже уничтожил тысячи строений в элитных районах, в том числе дома некоторых голливудских звезд — Энтони Хопкинса, Мела Гибсона и Пэрис Хилтон, Белла Хадид, недвижимость многих знаменитостей находится под угрозой.