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НХЛ — регулярный чемпионат
09:07, 12 января 2025Спорт

Овечкин повторил достижение Горди Хоу в НХЛ

Овечкин повторил достижение Горди Хоу по количеству сезонов с 20 голами в НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил достижение канадца Горди Хоу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

В матче против «Нэшвилл Предаторс», который прошел в ночь на воскресенье, 12 января, россиянин забросил шайбу, которая стала для него 20-й в сезоне. Также это 20-й сезон подряд в карьере Овечкина, в котором ему удалось отметиться не менее чем 20 голами.

Ранее отметку в 20 сезонов с 20 и более голами в НХЛ преодолели два игрока. Это канадцы Горди Хоу и Рон Фрэнсис. Рекорд (22 сезона) принадлежит Хоу, который провел все результативные сезоны подряд. У Фрэнсиса в активе 20 таких сезонов, но они шли не подряд.

Гол в ворота «Нэшвилла» стал для Овечкина 873-м в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы в регулярных чемпионатах) ему остается 21 гол.

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