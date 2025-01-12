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02:24, 12 января 2025Наука и техника

Россияне смогут увидеть самую яркую комету за час до восхода солнца

12 января за час до восхода солнца по всей России будет видна яркая комета ATLAS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Swanson / Reuters

Рано утром 12 января на территории России будет видна комета C/2024 G3 (ATLAS). Об этом сообщил Telegram-канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

Уточняется, что самую яркую комету наступившего года можно будет наблюдать за час до восхода солнца над юго-восточной частью горизонта. Космическое тело будет видно как на Крайнем севере, так и на Дальнем Востоке.

Как отмечают астрономы, для наблюдения лучше использовать бинокли и фотоаппараты с длиннофокусными объективами. Однако, если комета ярко разгорится, то будет видна невооруженным глазом.

Ранее россияне поделились снимками C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Жители Калининграда стали свидетелями самой яркой за 100 лет кометы. При этом уточняется, что полет небесного тела можно было легко увидеть невооруженным глазом.

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