Россиянин получил 50 тысяч долларов за лучший бой на турнире UFC Fight Night 249

Копылов получил 50 тысяч долларов за лучший бой на турнире UFC Fight Night 249

Российский боец смешанного стиля (ММА) Роман Копылов получил дополнительный бонус за победу над американцем Крисом Кертисом на турнире UFC Fight Night 249. Об этом сообщает Metaratings.

Глава UFC Дэйна Уайт признал поединок лучшим боем вечера. Оба спортсмена получат дополнительные премиальные по 50 тысяч долларов (более 5 миллионов рублей) каждый.

Бой прошел в ночь на воскресенье, 12 января. Копылов в конце третьего раунда одержал победу нокаутом.

Всего Копылов заработал за бой 225 тысяч долларов (почти 23 миллиона рублей). Помимо бонуса за лучший поединок, россиянин получит по 85 тысяч долларов за выход в октагон и победу. Еще 5 тысяч ему заплатят спонсоры.