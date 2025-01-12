В Испании захотели укрепить единство ЕС из-за претензий Трампа на Гренландию

Pais: власти Испании хотят укрепить единство ЕС из-за слов Трампа о Гренландии

Испания стремится «укрепить единство» стран Евросоюза и Великобритании из-за слов избранного президента США Дональда Трампа насчет Гренландии. Об этом написала газета Pais со ссылкой на источник в правительстве страны.

«Впервые президент США угрожает союзнику по Европе и НАТО, то есть Дании. Как-то он заявил, что выйдет из НАТО, и не сделал этого. Но мы разговариваем со всеми, чтобы укрепить единство стран ЕС и Великобритании», — говорится в статье.

После победы на американских выборах Трамп неоднократно заявлял о планах купить Гренландию у Дании. По его словам, контроль над островом нужен для национальной безопасности и свободы во всем мире. Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла идею политика, заявив, что остров не продается.

Ранее американские СМИ написали о том, что власти Гренландии заявили о готовности к переговорам с избранным президентом США по поводу продажи острова. Как сообщил гренландский премьер-министр Мюте Эгеде, он пока не обсуждал этот вопрос с Трампом, но открыт для переговоров.

