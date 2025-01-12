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00:17, 12 января 2025Мир

Захарова обвинила США в лицемерии из-за тушащих пожары в Калифорнии заключенных

Захарова назвала лицемерием привлечение заключенных к тушению пожаров в США
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gao Shan / XinHua / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию об использовании труда заключенных при тушении лесных пожаров в Калифорнии. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что США неоднократно вводили санкции против Китая за якобы использование труда заключенных уйгуров. В частности, глава американского МВД Алехандро Майоркас заявлял, что США «не потерпят использование Китаем принудительного труда и нарушения прав человека ради получения прибыли».

«Возникает закономерный вопрос: разработает ли Конгресс законопроект, вводящий санкции в отношении властей Калифорнии за использование труда заключенных при тушении пожаров? Как же надоело это мракобесное лицемерие!», — заявила Захарова.

Ранее Департамент исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии (CDCR) сообщил, что почти 1000 заключенных участвуют в тушении лесных пожаров на юге Калифорнии. Речь идет о лицах, совершивших преступления небольшой тяжести.

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