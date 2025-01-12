Жена бразильского футболиста рассказала о злых людях в российских супермаркетах

Жена бразильца с российским паспортом пожаловалась на злых людей в супермаркете

Жена бразильского футболиста с российским паспортом Ари Наталья Грызлова рассказала о злых людях в московском супермаркете. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Моя старшая дочка сходила в магазин возле дома, купить шоколад для нашего водителя в дорогу. Пришла расстроенная, говорит, что больше не пойдет в этот магазин. Люди злые, продавец на кассе ругается на всех, люди в очереди толкаются», — написала Грызлова.

Она добавила, что в Бразилии ситуация иная. По ее словам, там в супермаркетах любого уровня люди улыбаются друг другу.

Ранее бывший нападающий сборной России Ари стал спортивным директором московского «Торпедо». В России Ари выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Также футболист, получив российское гражданство в 2018-м, провел два матча в составе национальной сборной.