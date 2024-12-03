Бразильский футболист стал спортивным директором российского клуба

Бывший нападающий сборной России Ари стал спортивным директором «Торпедо»

Бывший нападающий сборной России бразильского происхождения Ари стал спортивным директором «Торпедо». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ари подтвердил свое назначение на пост в московском клубе. «Уже нахожусь в России», — добавил он.

В России Ари выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Также футболист, получив российское гражданство в 2018-м, провел два матча в составе национальной сборной.

Ранее Ари обратился с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он призвал их вернуть Россию на турниры и посетовал на влияние политики на спорт.