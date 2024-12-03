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15:32, 3 декабря 2024Спорт

Бразильский футболист стал спортивным директором российского клуба

Бывший нападающий сборной России Ари стал спортивным директором «Торпедо»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Бывший нападающий сборной России бразильского происхождения Ари стал спортивным директором «Торпедо». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ари подтвердил свое назначение на пост в московском клубе. «Уже нахожусь в России», — добавил он.

В России Ари выступал за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Также футболист, получив российское гражданство в 2018-м, провел два матча в составе национальной сборной.

Ранее Ари обратился с требованием к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он призвал их вернуть Россию на турниры и посетовал на влияние политики на спорт.

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