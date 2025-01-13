44-летняя певица Слава показала фигуру в купальнике

Российская певица Слава показала фигуру в купальнике на фоне пальм

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) показала фигуру в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает четыре миллиона подписчиков.

44-летняя исполнительница разместила видео, на котором предстала на фоне пальм в ярко-розовом раздельном купальнике, включающем топ-бандо. Помимо этого, звезда надела белые шорты и продемонстрировала подтянутую фигуру и кубики пресса. В то же время певица надела солнцезащитные очки и собрала волосы в хвост.

Ранее в январе 44-летняя певица Слава снялась топлес. Исполнительница предстала перед камерой в блестящем серебристом наряде.