Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:50, 13 января 2025Ценности

44-летняя певица Слава показала фигуру в купальнике

Российская певица Слава показала фигуру в купальнике на фоне пальм
Екатерина Ештокина

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) показала фигуру в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает четыре миллиона подписчиков.

44-летняя исполнительница разместила видео, на котором предстала на фоне пальм в ярко-розовом раздельном купальнике, включающем топ-бандо. Помимо этого, звезда надела белые шорты и продемонстрировала подтянутую фигуру и кубики пресса. В то же время певица надела солнцезащитные очки и собрала волосы в хвост.

Ранее в январе 44-летняя певица Слава снялась топлес. Исполнительница предстала перед камерой в блестящем серебристом наряде.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» начали готовить массовые увольнения

      Российский командир рассказал о пробуждении в мешке после клинической смерти на СВО

      41-летняя Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике

      В Кремле объяснили быстроту присвоения звания Герой России заколовшему бойца ВСУ солдату

      В Раде назвали помощь Зеленскому бесперспективной

      Россиянка поверила выдававшему себя за актера мошеннику и взяла для него кредит

      Япония применит корабли МКС для испытания систем ракетного перехвата

      Тысячная группировка ВСУ попала в полукотел в ДНР

      В Раде решили отказаться от демобилизации отслуживших два-три года бойцов ВСУ

      В США призвали авиакомпанию расследовать снятие Нурмагомедова с рейса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше