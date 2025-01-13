«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании со счетом 5:2

«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании со счетом 5:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе каталонской команды забитыми мячами отметились Ламин Ямаль (22-я минута), Роберт Левандовски (36-я минута, с пенальти), Рафинья (38-я и 49-я минуты), Бальде (45-я+10 минут). За «Реал» забивали Килиан Мбаппе (5-я минута) и Родриго (60-минута).

Для Мбаппе мяч в этом матче стал первым в Эль-Класико. Позднее за нарушение на французском форварде был удален вратарь «Барселоны» Войцех Шченсны.

Ранее отец футболиста испанской «Мальйорки» Серджи Дардера назвал фанатов из Саудовской Аравии животными. «Это была осада неразумных животных, которые затем требуют уважения, но при этом лапают женщин и унижают нас. Они проявляют полное отсутствие уважения к нам, постоянно снимая на камеру и фотографируя, лапая женщин», — заявил Дардер после поражения «Мальйорки» от «Реала» в полуфинале Кубка Испании, который проходил в Саудовской Аравии.