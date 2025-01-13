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18:39, 13 января 2025Интернет и СМИ

Блогер Хованский рассказал о разводе

Блогер Юрий Хованский заявил, что подал документы на развод
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: страница «Хованщина™» во «ВКонтакте»

Популярный российский блогер и стример Юрий Хованский, живущий в Сербии, раскрыл подробности развода. На эту тему он высказался в беседе с блогером и психологом Линой Диановой, видео вышло во «ВКонтакте».

«Я сейчас уже документы на развод подал. Заседание где-то через пару месяцев, должны развести», — заявил Хованский.

Говоря о причинах расставания, блогер сообщил, что в начале отношений у него с будущей женой были определенные договоренности. «Я не обманывал никого, не обещал чего-то, чего я не смогу сделать, и все равно все пошло *** [прахом]», — добавил он.

По словам Хованского, одной из причин, по которой у них с супругой возникали недопонимания, стал их переезд в Сербию. Он пояснил, что бывшая возлюбленная нередко жаловалась на отсутствие друзей в новой стране и при этом отмечала, что переехала туда из-за мужа.

В ноябре Хованский рассказал о проблемах в браке. Блогер признался, что устает от необходимости эмоционально вовлекаться в проблемы супруги, которые ему, по его словам, проблемами не кажутся. «Я банально не создан для того, чтобы погружаться в какие-то эмоциональные дебри», — написал он. Позднее в ноябре стример заявил, что они с женой решили развестись.

Хованский летом 2023 года сыграл свадьбу со своей девушкой Ксенией. За год до этого пара переехала в Сербию.

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