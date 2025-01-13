Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив
2:1
2-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:1
2-й период
live
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Вильярреал
Испания — Примера|19-й тур
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ — регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:30 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
20:34, 13 января 2025Спорт

Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва

Чемпионка Украины по гребле Жалинская уехала в Россию после призыва в нацгвардию
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: RT

Четырехкратная чемпионка Украины по гребле Лариса Жалинская сбежала из страны в Россию после того, как ее насильно призвали в нацгвардию Украины. Об этом сообщает RT.

«Задача была банально скопить деньги на побег с Украины, а это было сделать непросто, поскольку в части, где я была, практикуется взяточничество», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что при помощи друзей ей удалось через Польшу и Белоруссию уехать в Россию.

Жалинская родилась в Запорожской области. Она является мастером спорта международного класса по гребле.

Ранее бывший игрок сборной Украины по футболу Денис Шелихов сбежал из страны из-за мобилизации. Он переплыл реку Тису и оказался в Румынии. Оттуда он приехал в Белоруссию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

      Создателя популярного аниме обвинили в педофилии

      Врач предупредила о смертельной опасности популярного алкогольного напитка

      В Эстонии предложили законопроект о закрытии границы с Россией

      Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва

      В Турции испытали планирующую авиабомбу TOLUN

      Россиянин изрезал знакомого ножом и вынес его на лестничную площадку

      Туриста нашли бездыханным в гостинице Таиланда при загадочных обстоятельствах

      Секс-коуч указала на неочевидный признак обреченных отношений

      Убийца восемь месяцев прятался от полиции благодаря бородатому гоблину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше