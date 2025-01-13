Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва

Чемпионка Украины по гребле Жалинская уехала в Россию после призыва в нацгвардию

Четырехкратная чемпионка Украины по гребле Лариса Жалинская сбежала из страны в Россию после того, как ее насильно призвали в нацгвардию Украины. Об этом сообщает RT.

«Задача была банально скопить деньги на побег с Украины, а это было сделать непросто, поскольку в части, где я была, практикуется взяточничество», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что при помощи друзей ей удалось через Польшу и Белоруссию уехать в Россию.

Жалинская родилась в Запорожской области. Она является мастером спорта международного класса по гребле.

Ранее бывший игрок сборной Украины по футболу Денис Шелихов сбежал из страны из-за мобилизации. Он переплыл реку Тису и оказался в Румынии. Оттуда он приехал в Белоруссию.