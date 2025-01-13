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09:25, 13 января 2025Забота о себе

Эксперты предупредили об опасности использования смартфона сразу после пробуждения

Психолог Каленцис: Использование гаджетов рано утром вызывает усталость мозга
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Многие люди сразу после пробуждения включают гаджеты, чем вредят своему здоровью. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на исследователей.

По данным аналитиков, всплеск нагрузки на мобильный интернет происходит в шесть, семь и восемь часов утра, когда люди просыпаются. Происходит это потому, что, как только люди выключают будильники на смартфонах, сразу же начинают пролистывать новостные ленты. Эксперты предупредили: эта привычка представляет опасность, так как использование гаджетов ранним утром вызывает усталость мозга. «Когда вы просыпаетесь, мозг находится в состоянии медленного перехода от сна к бодрствованию. В этот период когнитивные функции еще не полностью восстановлены после отдыха, — объяснил психолог и член комитета Британского психологического общества Антонио Каленцис. — Когда вы берете телефон и резко перегружаете мозг, то вредите той его части, которая отвечает за принятие решений. К тому же это приводит к усталости мозга».

Кроме того, по словам психолога, привычка использовать гаджеты сразу после пробуждения может негативно влиять на настроение, нарушать цикл сна и снижать производительность. Кроме того, как отметил Каленцис, после нескольких часов темноты глазам нужно время, чтобы привыкнуть к свету. Немедленное воздействие на них яркого света от экрана может вызвать дискомфорт, сухость и раздражение.

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Психолог посоветовал заряжать телефон в другой комнате, использовать вместо него традиционный будильник и делать зарядку по утрам, чтобы избавиться от вредной привычки.

Ранее нейробиолог Кайра Бобинет заявила, что длительное пролистывание новостной ленты социальных сетей и просмотр коротких роликов пагубно влияют на когнитивные способности человека. Безобидная на первый взгляд привычка приводит к гниению мозга и, как следствие, к ухудшению памяти и утрате некоторых навыков, заверила эксперт.

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