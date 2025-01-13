Эксперты предупредили об опасности использования смартфона сразу после пробуждения

Психолог Каленцис: Использование гаджетов рано утром вызывает усталость мозга

Многие люди сразу после пробуждения включают гаджеты, чем вредят своему здоровью. Об этом пишет издание Independent со ссылкой на исследователей.

По данным аналитиков, всплеск нагрузки на мобильный интернет происходит в шесть, семь и восемь часов утра, когда люди просыпаются. Происходит это потому, что, как только люди выключают будильники на смартфонах, сразу же начинают пролистывать новостные ленты. Эксперты предупредили: эта привычка представляет опасность, так как использование гаджетов ранним утром вызывает усталость мозга. «Когда вы просыпаетесь, мозг находится в состоянии медленного перехода от сна к бодрствованию. В этот период когнитивные функции еще не полностью восстановлены после отдыха, — объяснил психолог и член комитета Британского психологического общества Антонио Каленцис. — Когда вы берете телефон и резко перегружаете мозг, то вредите той его части, которая отвечает за принятие решений. К тому же это приводит к усталости мозга».

Кроме того, по словам психолога, привычка использовать гаджеты сразу после пробуждения может негативно влиять на настроение, нарушать цикл сна и снижать производительность. Кроме того, как отметил Каленцис, после нескольких часов темноты глазам нужно время, чтобы привыкнуть к свету. Немедленное воздействие на них яркого света от экрана может вызвать дискомфорт, сухость и раздражение.

Психолог посоветовал заряжать телефон в другой комнате, использовать вместо него традиционный будильник и делать зарядку по утрам, чтобы избавиться от вредной привычки.

Ранее нейробиолог Кайра Бобинет заявила, что длительное пролистывание новостной ленты социальных сетей и просмотр коротких роликов пагубно влияют на когнитивные способности человека. Безобидная на первый взгляд привычка приводит к гниению мозга и, как следствие, к ухудшению памяти и утрате некоторых навыков, заверила эксперт.