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16:13, 13 января 2025Экономика

В России понадеялись на возвращение западных автомобилей

Глава комитета АЕБ Калицев понадеялся на возвращение автобрендов из Европы в РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Европейские автомобильные бренды могут вернуться на российский рынок в обозримом будущем, ведь ситуация готова развернуться в любую сторону. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, передает ТАСС.

По его словам, ассоциация не комментирует политику или решение отдельных брендов, но оптимизм внушает то, что коммуникация с большинством производителей продолжается.

«Вообще сейчас ничего исключать нельзя. Ситуация настолько меняется, настолько она может вообще развернуться совсем в другую сторону, что я бы не исключал», — пояснил он.

По итогам 2024 года в России продажи легковых автомобилей выросли на 48,4 процента, однако в 2025-м аналитики ожидают падение рынка. Сокращение может составить десятки процентов.

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