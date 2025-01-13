В России понадеялись на возвращение западных автомобилей

Глава комитета АЕБ Калицев понадеялся на возвращение автобрендов из Европы в РФ

Европейские автомобильные бренды могут вернуться на российский рынок в обозримом будущем, ведь ситуация готова развернуться в любую сторону. Об этом на пресс-конференции заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев, передает ТАСС.

По его словам, ассоциация не комментирует политику или решение отдельных брендов, но оптимизм внушает то, что коммуникация с большинством производителей продолжается.

«Вообще сейчас ничего исключать нельзя. Ситуация настолько меняется, настолько она может вообще развернуться совсем в другую сторону, что я бы не исключал», — пояснил он.

По итогам 2024 года в России продажи легковых автомобилей выросли на 48,4 процента, однако в 2025-м аналитики ожидают падение рынка. Сокращение может составить десятки процентов.