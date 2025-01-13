На Украине оценили решение Зеленского по пожарам США

Журналистка Панченко: Пожары в США позволят сотням мужчин покинуть Украину

Украинская журналистка Диана Панченко выразила радость из-за решения президента страны Владимира Зеленского помочь США потушить пожары в Калифорнии. Об этом она написала в социальной сети X.

Панченко оценила решение Зеленского по пожарам в США, согласно которому Украина направит в Калифорнию группу пожарных. «Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину», — подчеркнула она.

9 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку призвала Зеленского помочь США в ликвидации пожаров в Калифорнии. «Кому только Зеленский не "помогал". Даже весь голодающий мир как-то обещал накормить. Grain from Ukraine ведь уже было», — отметила дипломат.