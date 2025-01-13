Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:17, 13 января 2025Силовые структуры

Подозреваемого в многомиллионном хищении экс-замминистра просвещения оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей экс-замминистра просвещения Дениса Грибова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Московский городской суд оставил под стражей бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова, которого подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Грибов обжаловал свой арест 24 декабря 2024 года. Однако вышестоящая инстанция оставила решение Тверского суда Москвы без изменений.

Грибов был в федеральном розыске и скрывался от следствия в другой стране. 21 декабря его задержали в одном из столичных аэропортов, когда мужчина прилетел из-за границы. Суд сразу же отправил его под стражу.

По версии следствия, Грибов вместе с другими подозреваемыми похитил бюджетные средства, выделенные на стажировку педагогов. Ущерб составил более 54 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» готовят массовые увольнения. Центральный аппарат компании сократят в полтора раза

      Модель Перминова подогрела слухи о новом романе с 20-летним манекенщиком после развода

      В России тяжелый украинский дрон заставят служить против своих создателей

      Влияние резкого потепления на российские дачи оценили

      Россиян предупредили об опасных причинах сильной слезоточивости

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Минобороны показало кадры работы российской артиллерии в Песчаном в ДНР

      В России захотели запретить увольнять некоторых граждан

      Из России выгнали задержанного в борделе мигранта-трансгендера

      Возможность Молдавии протянуть без российского газа оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше