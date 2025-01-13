Подозреваемого в многомиллионном хищении экс-замминистра просвещения оставили под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей экс-замминистра просвещения Дениса Грибова

Московский городской суд оставил под стражей бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова, которого подозревают в многомиллионном хищении бюджетных средств. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Грибов обжаловал свой арест 24 декабря 2024 года. Однако вышестоящая инстанция оставила решение Тверского суда Москвы без изменений.

Грибов был в федеральном розыске и скрывался от следствия в другой стране. 21 декабря его задержали в одном из столичных аэропортов, когда мужчина прилетел из-за границы. Суд сразу же отправил его под стражу.

По версии следствия, Грибов вместе с другими подозреваемыми похитил бюджетные средства, выделенные на стажировку педагогов. Ущерб составил более 54 миллионов рублей.