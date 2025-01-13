Прокуратура обжаловала смягчение лечения в психбольнице якутскому шаману

Прокуратура обжаловала смягчение режима лечения якутскому шаману в психбольнице

Прокуратура обжаловала решение Уссурийского районного суда Приморья, смягчившего тип лечения якутскому шаману Александру Габышеву. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в конце декабря 2024 года суд заменил шаману принудительные меры лечения специализированного типа на принудительное лечение общего типа. Продолжать лечение он должен был в той же психиатрической больнице в Уссурийске, где и находился. Однако прокуратура не согласилась с выводами суда.

Габышев известен своим походом на Москву. В июле 2021 года Якутский городской суд направил его на принудительное лечение, признав невменяемым на основании психолого-психиатрической экспертизы. Защита добивалась перевода Габышева в психбольницу общего типа, но ей не раз отказывали.