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09:09, 13 января 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества в мессенджерах

МВД: Аферисты используют торговые онлайн-площадки для хищения денег
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Специалисты МВД предупредили россиян об участившихся случаях мошенничества в мессенджерах. Комментарий ведомства передает ТАСС.

В министерстве отметили, что много случаев дистанционных хищений совершается с использованием торговых онлайн-площадок. «При этом преступники под предлогом проведения безопасной сделки направляют фишинговые ссылки через мессенджеры, после чего получают информацию о банковской карте потерпевшего и впоследствии совершают хищения денежных средств с банковского счета», — рассказали в МВД.

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По данным министерства, в 2024 году мошенники усовершенствовали схему обмана. В частности, по словам экспертов ведомства, сначала потенциальные жертвы аферистов получают в мессенджере Telegram с аккаунта, схожего с аккаунтом руководителя или коллеги, сообщения с просьбой ответить на звонок работника правоохранительных органов. После этого аферисты разыгрывает схему «безопасный счет» и требуют перевода денег на подконтрольные счета, в том числе просят взять кредиты.

Ранее МВД сообщило, что мошенники, представляясь работодателями, пишут россиянам в сети и предлагают удаленные вакансии. Для работы аферисты просят установить неизвестное приложение и предоставить ему все необходимые разрешения.

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