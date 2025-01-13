Лебедев: ВС России нанесли удары по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР

Российские войска нанесли серию ударов по подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), куда утром прибыла новая группа украинских солдат. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Сообщают о целой серии прилетов в Константиновке, куда буквально рано утром приволокли новую партию бандеровцев. Связаны взрывы с пополнением или нет — точно не знаем. Но скорые мечутся», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские военные продвинулись на покровском направлении. Они вышли к трассе Покровск — Константиновка, что значительно усложняет логистику украинской армии.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что бои за Красноармейск (украинское название — Покровск), могут стать решающими в битве за ДНР. По его словам, взятие под контроль населенных пунктов Шевченково и Янтарное говорит о том, что российские войска «семимильными шагами» продвигаются к Красноармейску.