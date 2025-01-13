Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:04, 13 января 2025Бывший СССР

Российские войска нанесли удары по подконтрольной ВСУ Константиновке

Лебедев: ВС России нанесли удары по подконтрольной ВСУ Константиновке в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли серию ударов по подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), куда утром прибыла новая группа украинских солдат. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Сообщают о целой серии прилетов в Константиновке, куда буквально рано утром приволокли новую партию бандеровцев. Связаны взрывы с пополнением или нет — точно не знаем. Но скорые мечутся», — сказал он.

Ранее стало известно, что российские военные продвинулись на покровском направлении. Они вышли к трассе Покровск — Константиновка, что значительно усложняет логистику украинской армии.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что бои за Красноармейск (украинское название — Покровск), могут стать решающими в битве за ДНР. По его словам, взятие под контроль населенных пунктов Шевченково и Янтарное говорит о том, что российские войска «семимильными шагами» продвигаются к Красноармейску.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» готовят массовые увольнения. Центральный аппарат компании сократят в полтора раза

      Раскрыта информация о наследстве Добровольской

      Матвиенко прокомментровала атаки ВСУ на российских журналистов

      Пашинян созвонился с главой Евросовета

      Москвичам пообещали мороз перед оттепелью

      Путин проведет переговоры с президентом Ирана

      Экс-главу «ПГМ» осудят за махинации при ремонте общежития МГУ за 45 миллионов рублей

      В Грузии указали на противоречивое поведение Кулебы из-за уговоров сына не идти на фронт

      Илья Лагутенко потерял дом в Калифорнии

      Дания заявила о готовности к переговорам с Трампом по Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше