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09:38, 13 января 2025Спорт

Стало известно об отказе Трусовой от участия в отборе на Олимпиаду-2026

РИА Новости: Трусова не будет участвовать в отборе на Олимпиаду-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская фигуристка Александра Трусова откажется от участия в квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм 2026 года. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным источника, знакомого с ситуацией, спортсменка в течение отборочного периода не сможет продемонстрировать руководству Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) оптимальную физическую готовность. Это связано с тем, что Трусова соблюдает рекомендации врачей по ограничениям тренировок.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

20-летняя Трусова — серебряный призер Игр-2022. Также на ее счету золото чемпионата России, серебро и бронза чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.

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