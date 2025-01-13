МО: Су-34 ударил по опорному пункту и личному составу ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, удары наносились авиабомбами по приграничному району, также ими удалось уничтожить опорный пункт ВСУ.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — сообщили в ведомстве.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа 2024 года, в регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. В Кремле в декабре заявляли, что ситуация в приграничном российском регионе близка к развязке.

По данным Минобороны на 11 января, ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 50,8 тысячи военнослужащих. Суточные потери составили до 240 военных, противник также потерял две машины пехоты и боевую бронированную машину.