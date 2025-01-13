Свыше 100 квартир оказались повреждены из-за атаки ВСУ на жилые дома под Тамбовом

Глава Котовска Плахотников: из-за атаки ВСУ повреждены более 100 квартир

Свыше 100 квартир получили повреждения из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Котовск в Тамбовской области. Об этом сообщил глава города Сергей Плахотников во время оперативного совещания, передает ТАСС.

«Была достаточно сильная взрывная волна, поэтому и столько многоквартирных домов повреждено. (…) Итого: 118 квартир получили повреждения», — сказал он.

По словам Плахотникова, еще 204 оконных блока и 52 балкона также получили повреждения из-за действий ВСУ. Первичные работы уже провели пять бригад, для замены всех оконных блоков потребуется около двух недель.

Как отметил врио губернатора Евгений Первышов в Telegram-канале, все поврежденные окна закрыты пленкой, новые окна уже заказываются.

Беспилотники ВСУ врезались в два дома в Тамбовской области в ночь на субботу, 11 января. По последним данным, в результате атаки пострадали семь человек. В сети также появились кадры с места происшествия. В Котовске впоследствии ввели режим ЧС.