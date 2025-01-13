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20:25, 13 января 2025Из жизни

Убийца восемь месяцев прятался от полиции благодаря бородатому гоблину

В Колумбии убийца поблагодарил зловещий дух за защиту от полиции
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Need To Know

Убийца из Колумбии восемь месяцев прятался от полиции и поблагодарил за это гоблина. Об этом пишет Need To Know.

23-летнего Кевина Орландо Ариаса Фореро арестовали в муниципалитете Питалито, департамент Уила, 6 января. Молодого человека обвиняют в том, что в апреле он расправился с двумя мужчинами.

При обыске у Фореро обнаружили фигурку бородатого существа, похожего на гоблина. У него было зеленое лицо, полосатые штаны и руки странного вида. Фореро заявил, что в фигурку вселился зловещий дух, которому он молился каждый день в четыре часа утра. По мнению задержанного, именно благодаря этим ритуалам его так долго не могли найти. Фореро добавил, что в день ареста не успел помолиться «гоблину», тот «снял с него защиту», после чего произошел арест.

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В полиции департамента заявили, что у преступника было огнестрельное оружие, мобильный телефон и мотоцикл, на котором он пытался скрыться, однако столкнулся с другим транспортным средством.

Представители властей утверждают, что Фореро исповедует Сантерию — кубинскую религию, которая соединяет в себе католические традиции и обряды африканского народа йоруба. «Гоблин» был ритуальным предметом этой религии.

В мае 2024 года сообщалось, что пять человек в Мексике вместе выпили яд, чтобы обрести сверхсилы. Они также исповедовали Сантерию.

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