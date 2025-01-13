В финском парламенте после корпоратива нашли наркотики

Yle: В парламенте Финляндии нашли наркотики после рождественского корпоратива

В парламенте Финляндии нашли наркотики после рождественского корпоратива. Об этом сообщает Yle.

На пятом этаже здания финского парламента проходил традиционный ежегодный рождественский корпоратив. На вечеринку пригласили депутатов, помощников министров и журналистов, в том числе из Yle. Сотрудники издания решили собрать образцы возможных остатков наркотиков из туалетов парламента.

«Остатки наркотиков были обнаружены в трех разных туалетных кабинках — как мужских, так и женских. По результатам тестов в проверенных парламентом туалетах обнаружены следы трех наркотиков: амфетамина, экстази и кокаина», — говорится в материале.

При этом уточняется, что по результатам анализа невозможно определить, как и когда в туалетах парламента оказались остатки наркотиков.

В июле 2023 года в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Избранный президент США Дональд Трамп тогда предположил, что вещество предназначалось для действующего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.