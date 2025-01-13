Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:57, 13 января 2025Мир

В финском парламенте после корпоратива нашли наркотики

Yle: В парламенте Финляндии нашли наркотики после рождественского корпоратива
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ilari Nackel / Shutterstock / Fotodom

В парламенте Финляндии нашли наркотики после рождественского корпоратива. Об этом сообщает Yle.

На пятом этаже здания финского парламента проходил традиционный ежегодный рождественский корпоратив. На вечеринку пригласили депутатов, помощников министров и журналистов, в том числе из Yle. Сотрудники издания решили собрать образцы возможных остатков наркотиков из туалетов парламента.

«Остатки наркотиков были обнаружены в трех разных туалетных кабинках — как мужских, так и женских. По результатам тестов в проверенных парламентом туалетах обнаружены следы трех наркотиков: амфетамина, экстази и кокаина», — говорится в материале.

При этом уточняется, что по результатам анализа невозможно определить, как и когда в туалетах парламента оказались остатки наркотиков.

В июле 2023 года в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Избранный президент США Дональд Трамп тогда предположил, что вещество предназначалось для действующего главы государства Джо Байдена или его сына Хантера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В «Газпроме» готовят массовые увольнения. Центральный аппарат компании сократят в полтора раза

      Москвичам пообещали мороз перед оттепелью

      Путин проведет переговоры с президентом Ирана

      Экс-главу «ПГМ» осудят за махинации при ремонте общежития МГУ за 45 миллионов рублей

      В Грузии указали на противоречивое поведение Кулебы из-за уговоров сына не идти на фронт

      Илья Лагутенко потерял дом в Калифорнии

      Дания заявила о готовности к переговорам с Трампом по Арктике

      Опубликованы имена 340 остающихся в оккупированной ВСУ Судже жителей

      В России загорелся военный госпиталь

      Захарова обвинила Киев в охоте на российских журналистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше