В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба правительства региона.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом в регионе беспилотники. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

11 января в сети появились кадры попадания БПЛА в жилые дома в Тамбовской области. Сообщалось, что территория вокруг них была оцеплена, на место прибыли Росгвардия и полиция.