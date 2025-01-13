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06:04, 13 января 2025Россия

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба правительства региона.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом в регионе беспилотники. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

11 января в сети появились кадры попадания БПЛА в жилые дома в Тамбовской области. Сообщалось, что территория вокруг них была оцеплена, на место прибыли Росгвардия и полиция.

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