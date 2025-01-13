В МИД опровергли якобы письмо Лаврова о воздушном пространстве России

МИД России: Сообщения о якобы письме Лаврова о воздушном пространстве — вброс

Сообщения о якобы письме министра иностранных дел России Сергея Лаврова министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову о воздушном пространстве России являются вбросом и фальшивкой. Об этом заявил МИД России в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ и попытка спекулировать на теме крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии"», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД опровергли якобы письмо Лаврова о невозможности гарантировать безопасное использование воздушного пространства России. Как отметили в министерстве, авторы документа не придали ему официальные атрибуты, отправив с обычного почтового домена и рядового адреса электронной почты.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал способ предотвратить крушение самолета под Актау в конце декабря 2024 года. Он возложил вину за происшествие на «представителей Российской Федерации», не уточнив, о ком именно идет речь.