В России высказались о разногласиях в вопросе статуса ветерана СВО

В ГД решили создать комиссию по закону о статусе ветеранов СВО в новых регионах

В Госдуме решили создать комиссию по закону о статусе ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине в новых регионах, пишет ТАСС.

Речь идет о разногласиях при присвоении статуса ветерана боевых действий участникам СВО, которые выполнят задачи на территории Херсонской и Запорожской областей с момента принятия их в состав России.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, существующий закон о статусе ветерана боевых действий планируется доработать. Над этим вопросом и будет работать специальная согласительная комиссия в нижней палате парламента.

«[Поручено] создать по предложению Совета Федерации согласительную комиссию для преодоления разногласий по указанному федеральному закону», — говорится в документе.

В марте 2024 года правительство России упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи единых удостоверений, который теперь можно получить на основании документов, которые подтверждают ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой.

В декабре сообщалось о намерении внести на рассмотрение законопроект о присвоении гражданским специалистам, которые на постоянной основе работают в зоне СВО, статуса ветерана боевых действий.

