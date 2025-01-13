В Совфеде рассказали о влиянии возможной встречи Путина и Трампа на отношения России и США

Климов: Встреча Трампа с Путиным способна нормализовать отношения России и США

Встреча президента России Владимира Путина с избранным американским лидером Дональдом Трампом может поспособствовать нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с изданием «Ридус».

Сенатор считает, что администрация Джо Байдена вела себя крайне неконструктивно в то время, как Трамп демонстрирует другой подход. При этом он подчеркнул, что оказывать давление на Путина бесполезно. «Безусловно, когда разговаривают руководители государств, каждый из них приходит на встречу со своей повесткой. У нас есть свои национальные интересы, у Трампа — свои», — сказал Климов.

Ранее о подготовке Трампа к переговорам с Путиным заявил советник избранного президента США Майк Уолтц. По его словам, американский лидер считает, что сделка по Украине невозможна без диалога с Россией.

Уолтц также заявил, что Трамп признал нереалистичной возможность вытеснить Россию с бывших территорий Украины. Он подчеркнул, что нужно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем и не допустить дальнейшей эскалации, в которую может оказаться втянут весь мир.