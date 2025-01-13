Nikkei: Япония применит корабли МКС для испытания систем ракетного перехвата

Япония планирует использовать корабли H-II Transfer Vehicle (HTV), применяющиеся для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), при испытании систем ракетного перехвата. Об этом сообщает Nikkei.

На космические корабли планируется установить инфракрасное оборудование фиксации гиперзвуковых ракетных пусков. Доставив груз на МКС, летательный аппарат будет еще около года находиться на околоземной орбите. Впоследствии испытанную технику получат новейшие японские разведывательные космические аппараты.

Первый пуск нового корабля HTV-X, который будет оснащен аппаратурой для испытаний, должен состояться до марта 2026 года.

В ноябре обозреватель ArsTechnica Стивен Кларк, посетивший завод американской компании Sierra Space, сообщил, что сборка перспективного многоразового корабля Dream Chaser, предназначенного для доставки грузов на МКС, практически завершена.

Dream Chaser создается Sierra Space по заказу НАСА для доставки грузов на МКС. В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и HTV.