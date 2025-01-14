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07:20, 14 января 2025Силовые структуры

Дрейфовавшего два месяца в Охотском море россиянина допросили следователи

СК допросил дрейфовавшего в Охотском море Пичугина, обвинение ему не предъявили
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Следователи допросили жителя Дальнего Востока Михаила Пичугина, дрейфовавший на лодке два месяца в Охотском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Россиянин дал показания по обстоятельствам произошедшего, в результате которого двое его родных не выжили после долгого пребывания на воде. Следователи не стали предъявлять Пичугину никаких обвинений.

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Мужчина дрейфовал в Охотском море 67 дней на лодке-катамаране, на протяжении которых его преследовали слуховые и визуальные галлюцинации. Он пояснил, что ему слышались голоса близких и рев моторных лодок. Пичугин подчеркнул, что в числах не терялся, отсчитывал время, проведенное в открытом море, по солнцу.

Рыбаки на траулере «Ангел» обнаружили его случайно: луч прожектора упал на него во время осмотра округи. В тот момент потерявший силы Пичугин подумал, что ему вновь все мерещится, однако поднял руку и стал ею махать.

Об исчезновении в открытом море двух мужчин и подростка стало известно в начале августа. Лодку нашли в тысяче километров от города Оха, откуда россияне начинали свой маршрут. Выжить удалось только Михаилу Пичугину. Россиянин похудел на 50 килограммов. Врачи после осмотра сочли его состояние удовлетворительным.

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