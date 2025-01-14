Экстренные службы российского города привели в режим готовности на фоне угрозы БПЛА

Экстренные службы Альметьевска в Татарстане привели в готовность из-за БПЛА

Экстренные службы Альметьевска в Татарстане привели в готовность из-за объявленного режима опасности удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Жителей города предупредили о проведении в промышленной зоне «мероприятий по антитеррористической защищенности». Кроме того, для альметьевцев опубликовали список подвальных укрытий города.

Известно, что над городом сбили два беспилотника: один — из стрелкового оружия, второй — средствами противовоздушной обороны (ПВО). Удар по одному из них попал на видео.

Еще одна попытка атаки дроном, по данным СМИ, была предпринята ВСУ на авиастроительный завод в Казани. Беспилотник поразила система ПВО, что запечатлели очевидцы.