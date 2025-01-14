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10:43, 14 января 2025Россия

Момент уничтожения дрона ВСУ в Татарстане попал на видео

Mash Iptash опубликовал видео уничтожения дрона над Альметьевским районом
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с моментом уничтожения дрона над Альметьевским районом Республики Татарстан. Ролик опубликовал Mash Iptash в Telegram.

На кадрах видно вспышку, возникшую в результате попадания по беспилотнику. Какими средствами он сбит, не уточняется.

Ранее на видео также попал дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, пролетающий в районе нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в районе Альметьевска. Как стало известно, над городом сбили два летательных аппарата. Один уничтожили средствами противовоздушной обороны, а второй — стрелковым оружием.

Кроме того, утром 14 января ВСУ также попытались атаковать завод «Оргсинтез» в Казани. По не подтвержденной официально информации, на территорию предприятия упали обломки сбитого дрона. В результате загорелись три цистерны с топливом. Предположительно, Украина использовала дальнобойный беспилотник «Лютый», способный нести до 50 килограммов взрывчатки.

Еще одна попытка атаки дроном, по данным СМИ, предпринята ВСУ на авиастроительный завод в Казани. Беспилотник поразила система ПВО, что запечатлели очевидцы.

ЖЗЛ
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