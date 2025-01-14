Хакеры впервые взломали iPhone с USB-C

iPhone с USB-C впервые смогли взломать и обойти защиту смартфона

Исследователь безопасности Томас Рот научился взламывать смартфоны Apple c USB-C. На это обратило внимание издание Appleinsider.

По словам журналистов, Рот рассказал о своем достижении на 38-м конгрессе Chaos Communication в декабре, материалы которого опубликовали только в январе. Специалисту удалось успешно атаковать прошивку контроллера ACE3 USB-C, который используется в iPhone.

Томас Рот отметил, что подобное произошло впервые с момента выхода первого смартфона Apple с USB-C — iPhone 15, который появился осенью 2023 года. Исследователь нашел уязвимость, благодаря которой перепрограммировал контроллер и сделал возможным внедрение стороннего кода и обхода протоколов безопасности.

Инженер объяснил, что с помощью взлома хакер не только получает преимущество в момент контакта со смартфоном — он сможет удаленно управлять контроллером. Однако для данного типа взлома злоумышленник должен иметь специальный USB-кабель и физический доступ к смартфону жертвы. В компании Apple пока не отреагировали на результаты исследования Томаса Рота.

С 28 декабря 2024 года в странах Евросоюза запретили продавать смартфоны и другие портативные гаджеты с разъемом, отличным от USB-C. Директива введена с целью снизить отходы и расходы пользователей на покупку аксессуаров.