Известный священник установил скрытую камеру в женском туалете храма

В США арестовали известного священника из штата Аризона, который установил скрытую камеру в женском туалете своего храма. Об этом сообщает The Independent.

Артуро Лагуна взяли под стражу после того, как прихожанка обнаружила скрытую камеру в сушилке для рук. Шпионское приспособление выпало, когда она меняла подгузник ребенку. Позже полицейские получили скриншот, на котором было видно, как Лагуна чинит камеру в туалете. Мужчина признался, что установил камеру в октябре.

При обыске у него нашли карту памяти с четырьмя короткими видео, на которых взрослые женщины пользовались туалетом. Священника обвинили в четырех случаях вуайеризма, который в Аризоне считается тяжким преступлением. Ему может грозить до двух лет тюрьмы.

Лагуна служил в церкви прихода Casa de Adoracion города Финикс, которую посещают испаноязычные мигранты. Он прославился в октябре, когда в интервью Associated Press, порассуждал о том, как предстоящие президентские выборы могут повлиять на латиноамериканских жителей города.

Ранее в США арестовали пресвитерианского священника, пользовавшегося услугами нелегального борделя. Пастор из штата Пенсильвания оказался клиентом массажного салона, работниц которого принуждали оказывать секс-услуги.

