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14:29, 14 января 2025Спорт

КХЛ оштрафовала «Локомотив» за оскорбительную кричалку о СКА

КХЛ оштрафовала «Локомотив» за кричалку «СКА — позор российского хоккея» на игре
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вынесла наказание «Локомотиву» за оскорбительную кричалку о СКА во время их игры. Об этом сообщается на сайте турнира.

«Во время матча №505 Фонбет Чемпионата КХЛ "Локомотив" — СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника», — говорится в заявлении. В соответствии с Дисциплинарным регламентом на железнодорожников был наложен штраф.

Согласно документам КХЛ, штраф составит от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Сумма зависит от того, находились ли болельщики в момент нарушения в фанатском секторе.

Встреча прошла в Ярославле 13 января и завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 4:3. По ходу игры фанаты «Локомотива» кричали «СКА — позор российского хоккея».

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