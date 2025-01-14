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16:36, 14 января 2025Экономика

Китайский центробанк нашел способ поддержать экономику

WSJ: Народный банк Китая поддержит рост экономики снижением ставок
Кирилл Луцюк

Фото: 維基小霸王 / Wikimedia

Народный банк Китая назвал инструменты, с помощью которых будет содействовать экономическому росту КНР. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Как заявили представители регулятора, он будет проводить политику снижения процентных ставок и смягчения требования к резервам банков. Кроме того, ведомство собралось защищать юань и предупредило, что рынок облигаций рискует перегреться. Как отметило издание, центробанк балансирует между противоречивыми политическими целями, осложненными возможной торговой войной с США.

Ранее появился прогноз о том, что власти Китая в 2025 году могут решиться на снижение курса юаня. Такие шаги будут продиктованы логикой борьбы с политикой повышенных пошлин, которыми избранный президент США Дональд Трамп грозит Пекину.

По другой версии, Китай попытается замедлить обесценивание юаня, поскольку девальвация лишь слегка улучшит положение китайского экспорта. Поэтому в настоящее время Пекин пытается укрепить юань после того, как тот рухнул почти до рекордно низкого уровня относительно доллара.

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