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15:33, 14 января 2025Интернет и СМИ

Лавров пошутил над словами обратившегося к нему журналиста

Лавров шуткой ответил на слова журналиста о создании ассоциации фактчекинга
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над словами журналиста, который обратился к нему на пресс-конференции. Об этом сообщает RT.

Журналист поблагодарил министра за его помощь в организации форума «Диалог о фейках». Он отметил, что на нем было принято решение о создании международной фактчекинговой ассоциации.

«Какой [ассоциации]? Я думал, я ослышался. Перепутал местами "чек" и "фак"», — поиронизировал в ответ глава российского МИД.

Ранее сообщалось, что Лавров стукнул ручкой по микрофону, говоря о НАТО. Министр напомнил, что недавно Европейский союз подписал с альянсом соглашение, предусматривающее подчинение европейских стран НАТО в случае войны.

Также во время пресс-конференции глава МИД заявил о нищете в США на каждом шагу. По словам Лаврова, у Соединенных Штатов много внутренних проблем.

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