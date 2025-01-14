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15:35, 14 января 2025Мир

Лавров ударил ручкой по микрофону и попал на видео

Лавров ударил ручкой по микрофону и попал на видео, говоря о НАТО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году стукнул ручкой по микрофону, говоря об участии стран Европейского союза (ЕС) в гипотетическом глобальном конфликте под руководством Североатлантического альянса. Соответствующее видео опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Евросоюз создавался для европейцев, но не так давно подписал соглашение с НАТО, согласно которому ЕС, если случится война, не приведи Господь, будет делать то, что ему скажет НАТО», — отметил дипломат и стукнул ручкой по микрофону, сразу же его поправив.

Лавров добавил, что НАТО требует также от Швейцарии включаться в «военный Шенген», и если странам альянса потребуется проехать по швейцарской территории в сторону России, то «стране нужно будет убрать любые разрешительные процедуры».

Ранее стало известно, что Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», которая предусматривает быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах.

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